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  • Ротенберг о Кузнецове: «Если сравним Евгения образца 2018-го, когда он играл в Кубке Стэнли, и нынешнего, то многие его физические показатели стали лучше. Он проделал огромную работу»
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Ротенберг о Кузнецове: «Если сравним Евгения образца 2018-го, когда он играл в Кубке Стэнли, и нынешнего, то многие его физические показатели стали лучше. Он проделал огромную работу»

Роман Ротенберг высказался о восстановлении Евгения Кузнецова после травмы.

– Была информация, что Кузнецов восстановится после травмы и выйдет после Матча Звезд, то есть на игру с «Динамо» 11 февраля. Как сейчас обстоят дела? На прошлых пресс-конференциях вы говорили, что после того, как Женя выходил на лед, было некое ухудшение. 

– Если мы посмотрим по составу, то видно, что у нас многие ребята после травм. Например, Сережа Толчинский вышел сегодня первый раз, играл в сетке. В сетке играет и Паша Акользин с переломом носа.

Там некоторые журналисты шутили, мол, ему нос сломали, а он с переломом вышел играть. Я это очень уважаю, ценю. Он играет до сих пор с переломом носа. Сейчас заживает, уже скоро заживет. У нас два игрока играли со сломанным носом – до этого Гриша Кузьмин, сейчас он уже снял сетку.

Также есть много ребят, которые вернулись после травм, но нужно дать им время, чтобы они набрали стопроцентные кондиции. Поэтому мы ждем и Кузнецова, конечно, ведь это наш лидер. Мы надеемся, что он сможет уже в следующей игре сыграть.

Мы еще потренируемся и посмотрим, в каком он физическом состоянии. Могу честно вас всех обрадовать: он многие свои показатели улучшил за счет тренировочного процесса. Если мы сравним Евгения Кузнецова образца 2018 года, когда он играл в Кубке Стэнли и стал лучшим бомбардиром плей-офф, и нынешнего, то многие его физические показатели стали лучше. Для нас это хорошая новость.

То есть он проделал огромную работу сейчас, я честно это ценю и хочу его поблагодарить. Он набрал те кондиции физические, которые позволят ему стать не только лучшим в КХЛ, а в целом. Мы всегда рассчитываем, что он станет вообще лучшим, потому что у него для этого есть все, чтобы быть лучшим еще многие-многие годы.

Во многом это зависит от его физического состояния. Мы очень серьезно поработали, я хочу поблагодарить всех тренеров, всех наших докторов, которые восстановили Кузнецова, он уже очень близок к возвращению, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт СКА
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