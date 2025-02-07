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  • Ротенберг о Кузнецове: «Он сильно мотивирован и еще покажет на льду. Когда игрок встречает своего правильного тренера, то получает эту мотивацию. Но это уже наши личные вопросы»
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Ротенберг о Кузнецове: «Он сильно мотивирован и еще покажет на льду. Когда игрок встречает своего правильного тренера, то получает эту мотивацию. Но это уже наши личные вопросы»

Роман Ротенберг рассказал о серьезной мотивации у Евгения Кузнецова.

32-летний форвард не играет с 25 декабря из-за сотрясения мозга. В текущем сезоне на его счету 33 (10+23) очка в 33 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

– Вы отметили, что физические кондиции Кузнецова спустя 6 лет стали лучше, хотя Женя стал на 6 лет старше. За счет чего это произошло? У него что-то в голове изменилось, или так работает система подготовки в СКА? 

– Знаете, здесь всегда много факторов, включая мотивацию. Честно сказать, он сейчас очень сильно мотивирован. И те вещи, которые мы с ним обсудили, он воспринял и очень серьезно над собой работает.

Это касается всей нашей команды, но такой же Иван Демидов. Такие ребята обязательно добьются успеха. Здесь, в первую очередь, их личная мотивация, желание работать над собой.

Дальше это, конечно, работа тренеров. Важно всегда каждому игроку встретить своего правильного тренера. И когда это происходит, он получает эту мотивацию. Не буду вдаваться в детали, это уже наши личные вопросы. Но могу сказать, что он очень серьезно мотивирован, и он еще покажет на льду. Я в это верю.

Он докажет своей игрой. Потому что одно дело – лучшие тесты, а другое – игра. Но когда у тебя есть фундамент физический, то такой игрок, как Евгений Кузнецов, с его мастерством, поверьте мне, – это ключ к победе. Ключ к его успеху в каждой игре, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Роман Ротенберг: «Демидов установил рекорд КХЛ среди игроков до 20 лет – обогнал таких великих, как Капризов, Кузнецов и Мичков. Это система игры, в которой игроки развиваются»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт СКА
logoРоман Ротенберг
logoКХЛ
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психология
logoЕвгений Кузнецов
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травмы
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