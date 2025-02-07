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  • Роман Ротенберг: «Демидов установил рекорд КХЛ среди игроков до 20 лет – обогнал таких великих, как Капризов, Кузнецов и Мичков. Это система игры, в которой игроки развиваются»
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Роман Ротенберг: «Демидов установил рекорд КХЛ среди игроков до 20 лет – обогнал таких великих, как Капризов, Кузнецов и Мичков. Это система игры, в которой игроки развиваются»

Роман Ротенберг высказался о достижениях Ивана Демидова в текущем сезоне.

В матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Витязя» (4:2) 19-летний форвард СКА сделал голевую передачу. В его активе стало 44 (19+25) очка в 52 играх. Это лучший результат в истории лиги для игроков, не достигших 20 лет.

– Мы всегда играем так, что создаем очень много моментов. Сколько мы шайб в этом сезоне забили, давайте вспомним. Кто ответит на этот вопрос?

– 196.

– 196, да. И хотели сегодня, конечно, уже и 200 забить, но, знаете, всему свое время. Мы идем к этому, и наша стратегия, философия нашего клуба заключается в следующем: мы хотим всем командам, в том числе оборонительным, забивать как можно больше шайб, потому что это дает нам возможность побеждать в целом и особенно с учетом плей-офф.

У нас звездные и талантливые нападающие. Например, Иван Демидов установил рекорд в КХЛ среди игроков до 20 лет, надо его поздравить. Он обогнал таких великих игроков, как олимпийский чемпион Кирилл Капризов, Евгений Кузнецов, Матвей Мичков, который сейчас играет в НХЛ. Вот таких ребят обогнал. И это, я думаю, говорит о многом.

Потому что это та система игры, в которой игроки развиваются. Но мы, конечно, всегда смотрим на командный результат. И, как мы видим уже сегодня, если сравнить даже с прошлой игрой, Иван добавил при игре в обороне. Конечно, он будет много забивать, но никто не снимает ответственности с наших нападающих отрабатывать в обороне. Сегодня они это делали.

И хочу отметить, конечно, сегодня очень много блокировали бросков и жертвовали собой, что очень важно для победы. Будем так добавлять – будем в каждой игре иметь все возможности, чтобы побеждать с явным преимуществом. Работаем дальше , – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Ротенберг на вопрос о пассивном начале СКА в матче с «Витязем»: «Может, вы смотрели другую игру? Это если пошутить. Но мы выиграли первый период. Он у нас традиционно был лучший в КХЛ»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт СКА
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