«Вашингтон» вышел на 1-е место в НХЛ, сравнявшись с «Виннипегом» – по 79 очков. У «Кэпс» выше процент набранных очков

«Вашингтон» вышел на первое место в сводной таблице НХЛ.

В матче регулярного чемпионата «Кэпиталс» обыграли «Филадельфию» со счетом 4:3. В активе команды Спенсера Карбери стало 79 очков после 54 игр.

«Вашингтон » сравнялся с «Виннипегом » по этому показателю, но вышел на первое место в лиге за счет более высокого процента набранных очков (73,1 против 71,8) – канадская команда провела на один матч больше.

До перерыва на Турнир четырех наций оба клуба сыграют по разу: «столичные» встретятся с «Ютой», «Джетс» проведут матч с «Айлендерс».

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