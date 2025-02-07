  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Вашингтон» вышел на 1-е место в НХЛ, сравнявшись с «Виннипегом» – по 79 очков. У «Кэпс» выше процент набранных очков
9

«Вашингтон» вышел на 1-е место в НХЛ, сравнявшись с «Виннипегом» – по 79 очков. У «Кэпс» выше процент набранных очков

«Вашингтон» вышел на первое место в сводной таблице НХЛ.

В матче регулярного чемпионата «Кэпиталс» обыграли «Филадельфию» со счетом 4:3. В активе команды Спенсера Карбери стало 79 очков после 54 игр.

«Вашингтон» сравнялся с «Виннипегом» по этому показателю, но вышел на первое место в лиге за счет более высокого процента набранных очков (73,1 против 71,8) – канадская команда провела на один матч больше.

До перерыва на Турнир четырех наций оба клуба сыграют по разу: «столичные» встретятся с «Ютой», «Джетс» проведут матч с «Айлендерс».

💥 Овечкин набрал ход: 4 матча с голами, до Гретцки – всего 15! Мичков ответил дублем, но проиграл

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoВашингтон
logoВиннипег
рейтинги
logoНХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Овечкин повторил рекорд Гретцки по числу голов в НХЛ на последней минуте периода (98). Он забил «Филадельфии» на 19:07
13сегодня, 06:55
Овечкин набрал 1590-е очко в НХЛ и делит с Эспозито 11-е место в списке лучших бомбардиров лиги за всю историю. До идущего 10-м Сакика – 51 балл
32сегодня, 05:35
Овечкин в 34-й раз за карьеру в НХЛ забил в 4+ матчах подряд и повторил рекорд Лемье. У Гретцки было 30 таких серий
14сегодня, 05:10
Рекомендуем
Главные новости
«Куньлунь» может переехать в Петербург в следующем сезоне. Клуб из Пекина будет базироваться в Ледовом (Алексей Шевченко)
712 минут назад
Ротенберг о Кузнецове: «Он сильно мотивирован и еще покажет на льду. Когда игрок встречает своего правильного тренера, то получает эту мотивацию. Но это уже наши личные вопросы»
3427 минут назад
Мичков после 3:4 с «Вашингтоном»: «Когда забиваешь, это добавляет сил. «Филадельфия» три игры не могла забросить, надеюсь, дальше будет лучше»
144 минуты назад
Роман Ротенберг: «Демидов установил рекорд КХЛ среди игроков до 20 лет – обогнал таких великих, как Капризов, Кузнецов и Мичков. Это система игры, в которой игроки развиваются»
22сегодня, 09:27
Ливо не сыграет на Матче звезд из-за травмы. Шарипзянов заменит лучшего бомбардира КХЛ
9сегодня, 09:01
Мичков в 11-й раз за сезон набрал 2+ очка за матч – лучший результат для новичков «Филадельфии» с 2000 года
3сегодня, 08:30
Дэй из «Трактора» о России: «Никогда не видел столько детей, гуляющих без присмотра во дворах. В Штатах трудно такое представить, здесь все выглядит простым и безопасным»
7сегодня, 08:15
Юрий Карандин: «Разин прав – не все судьи КХЛ понимают свою роль. Они не вершители судеб, а всего лишь обслуга. Угнетает и их манера общения – снисходительная, с матерком»
14сегодня, 07:45
Ротенберг на вопрос о пассивном начале СКА в матче с «Витязем»: «Может, вы смотрели другую игру? Это если пошутить. Но мы выиграли первый период. Он у нас традиционно был лучший в КХЛ»
23сегодня, 07:34
Овечкин повторил рекорд Гретцки по числу голов в НХЛ на последней минуте периода (98). Он забил «Филадельфии» на 19:07
13сегодня, 06:55
Ко всем новостям
Последние новости
Казахстан разгромил Тайвань на Азиаде – 17:0. У команды Болякина три победы в трех матчах на турнире
59 секунд назад
Назаров об Овечкине: «Даже поклонники других команд ему аплодируют. Живем в непростое время – весь наш 150-миллионный бронекулак должен сплотиться вокруг национального лидера»
18сегодня, 09:48
Мэттью Ткачак и Нечас с 2+1, Пойнт с 1+2 – звезды дня в НХЛ
2сегодня, 08:43
«Филадельфия» проиграла 5 матчей подряд с общей разницей 5:17. Команда Тортореллы идет на последнем месте в дивизионе
2сегодня, 07:58
Елка, RASA и Ольга Серябкина выступят на Матче Звезд КХЛ в Новосибирске
сегодня, 07:22
Барбашев продлил безголевую серию до 15 игр. У него передача, 4 броска в створ, 3 промаха и «+3» за 19:26 с «Нью-Джерси»
сегодня, 07:10
Макар забросил 20-ю шайбу в сезоне. Он достиг такой отметки в 3-й раз за карьеру – делит лидерство среди действующих защитников с Бернсом и Карлссоном
1сегодня, 06:45
Веренски набрал очки в 20 домашних играх подряд – 13+24 на отрезке. Он 4-й защитник в истории НХЛ с таким достижением – ранее отличились Орр, Коффи и Хаусли
1сегодня, 06:30
Кучеров догнал Хедмана по числу передач за «Тампу» – по 607 у обоих. Они делят 1-е место в истории клуба
3сегодня, 05:22
Василевский отразил 27 из 28 бросков «Оттавы», сделал 2-й ассист в сезоне и стал 2-й звездой матча. Победа – 3-я в 4 последних играх
1сегодня, 04:55
Рекомендуем