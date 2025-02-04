Форвард «Куньлуня» Халбжевакс отстранен на один матч и оштрафован за колющий удар клюшкой в живот защитнику «Ак Барса» Лямкину

Джейден Халбжевакс дисквалифицирован на один матч и оштрафован.

Ранее «Куньлунь» проиграл «Ак Барсу » (3:6) в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

В третьем периоде канадский форвард Джейден Халбжевакс нанес удар клюшкой в живот защитнику казанцев Никите Лямкину .

«На основании представленных материалов принято решение переквалифицировать наказание, наложенное на нападающего «Куньлунь Ред Стар » Джейдена Халбжевакса по п.1.6.1. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, на наказание по п.1.6.2. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Колющий удар клюшкой), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», – говорится на сайте КХЛ.