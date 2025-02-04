Форвард «Куньлуня» Халбжевакс отстранен на один матч и оштрафован за колющий удар клюшкой в живот защитнику «Ак Барса» Лямкину
Джейден Халбжевакс дисквалифицирован на один матч и оштрафован.
Ранее «Куньлунь» проиграл «Ак Барсу» (3:6) в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
В третьем периоде канадский форвард Джейден Халбжевакс нанес удар клюшкой в живот защитнику казанцев Никите Лямкину.
«На основании представленных материалов принято решение переквалифицировать наказание, наложенное на нападающего «Куньлунь Ред Стар» Джейдена Халбжевакса по п.1.6.1. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, на наказание по п.1.6.2. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Колющий удар клюшкой), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», – говорится на сайте КХЛ.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
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