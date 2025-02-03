«Свой Макдэвид появился в команде, говорят». Коршков о голе «Куньлуню» после прохода через всю площадку
Нападающий «Ак Барса» начал движение с шайбой от своих ворот, минуя 3-4 соперников, он вышел один на один с вратарем и забил гол.
«Ак Барс» одержал победу со счетом 6:3 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Расскажите немного о своем голе. Часто ли вам вратари отдавали голевые?
– Сложно сказать. Получилось выехать, рядом не было никого из партнеров, решил попробовать сам. Все сложилось довольно удачно.
– Но вы обошли сразу пятерых соперников.
– Как пятерых? Трех максимум. Хорошо, что так получилось, но самое главное, что мы выиграли. Не всегда получается забить, и этот гол придаст уверенности. Моменты есть, но во втором периоде не получилось забросить в пустые, когда отдавал Александр Барабанов. Где-то воздалось, думаю, вот и получилось такой красивый гол забить.
– Партнеры уже как-то подкалывают?
– Да, говорят, что у нас свой Коннор Макдэвид появился в команде, – сказал Коршков.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий