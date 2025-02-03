«Свой Макдэвид появился в команде, говорят». Коршков о голе «Куньлуню» после прохода через всю площадку

Егор Коршков прокомментировал свой гол в ворота «Куньлуня».

Нападающий «Ак Барса» начал движение с шайбой от своих ворот, минуя 3-4 соперников, он вышел один на один с вратарем и забил гол.

«Ак Барс» одержал победу со счетом 6:3 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Расскажите немного о своем голе. Часто ли вам вратари отдавали голевые?

– Сложно сказать. Получилось выехать, рядом не было никого из партнеров, решил попробовать сам. Все сложилось довольно удачно.

– Но вы обошли сразу пятерых соперников.

– Как пятерых? Трех максимум. Хорошо, что так получилось, но самое главное, что мы выиграли. Не всегда получается забить, и этот гол придаст уверенности. Моменты есть, но во втором периоде не получилось забросить в пустые, когда отдавал Александр Барабанов. Где-то воздалось, думаю, вот и получилось такой красивый гол забить.

– Партнеры уже как-то подкалывают?

– Да, говорят, что у нас свой Коннор Макдэвид появился в команде, – сказал Коршков.