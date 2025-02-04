КХЛ вынесла предупреждение «Локомотиву» за слова Никитина о судействе

КХЛ вынесла предупреждение «Локомотиву» за критику арбитров.

27 января главный тренер «Локомотива » Игорь Никитин выразил недовольство работой судей в матче с московским «Динамо» (2:1).

«Лигой зафиксировано, что во время пресс-конференции после матча №563 «Локомотив» – «Динамо» (Москва) главный тренер команды «Локомотив» Игорь Никитин допустил публичные комментарии относительно судейства матча.

На основании этого клубу вынесено предупреждение. В случае повторения подобного нарушения на клуб могут быть наложены штрафные санкции в соответствии с дисциплинарным регламентом КХЛ», – сообщили в пресс-службе Фонбет Чемпионата КХЛ.

Никитин после 2:1 с «Динамо»: «Класс этих судей знаю. Их решения не соответствуют уровню команд. Березкин – зачинщик драки, #####. Я не первый год в хоккее»