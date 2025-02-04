КХЛ вынесла предупреждение «Локомотиву» за слова Никитина о судействе
КХЛ вынесла предупреждение «Локомотиву» за критику арбитров.
27 января главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин выразил недовольство работой судей в матче с московским «Динамо» (2:1).
«Лигой зафиксировано, что во время пресс-конференции после матча №563 «Локомотив» – «Динамо» (Москва) главный тренер команды «Локомотив» Игорь Никитин допустил публичные комментарии относительно судейства матча.
На основании этого клубу вынесено предупреждение. В случае повторения подобного нарушения на клуб могут быть наложены штрафные санкции в соответствии с дисциплинарным регламентом КХЛ», – сообщили в пресс-службе Фонбет Чемпионата КХЛ.
Никитин после 2:1 с «Динамо»: «Класс этих судей знаю. Их решения не соответствуют уровню команд. Березкин – зачинщик драки, #####. Я не первый год в хоккее»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем