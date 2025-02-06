Фазель о Кубке мира без ИИХФ: «Не понимаю, как федерация допустила такое. Я всегда говорил, что не допустил бы присутствия НХЛ в Европе, защищая европейский хоккей»
Рене Фазель высказался о проведении Кубка мира без участия ИИХФ.
Ранее заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил, что в 2028 году турнир пройдет без Международной федерации хоккея.
– Удивились ли вы тому, что следующий Кубок мира пройдет без участия ИИХФ?
– Да, я был реально удивлен этому и не понимаю, как ИИХФ допустила такое. Мы всегда раньше работали вместе с НХЛ и НХЛПА.
Я всегда говорил, что не допустил бы присутствия НХЛ в Европе, защищая европейский хоккей. Но Гэри Беттмэн очень умный, он чувствует, что Европа в хоккейном плане выглядит разрозненной, – сказал бывший президент ИИХФ, глава судейско-экспертного комитета Фонбет Чемпионата КХЛ Рене Фазель.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
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