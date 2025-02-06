Фазель о Кубке мира без ИИХФ: «Не понимаю, как федерация допустила такое. Я всегда говорил, что не допустил бы присутствия НХЛ в Европе, защищая европейский хоккей»

Рене Фазель высказался о проведении Кубка мира без участия ИИХФ.

Ранее заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил , что в 2028 году турнир пройдет без Международной федерации хоккея.

– Удивились ли вы тому, что следующий Кубок мира пройдет без участия ИИХФ?

– Да, я был реально удивлен этому и не понимаю, как ИИХФ допустила такое. Мы всегда раньше работали вместе с НХЛ и НХЛПА.

Я всегда говорил, что не допустил бы присутствия НХЛ в Европе, защищая европейский хоккей. Но Гэри Беттмэн очень умный, он чувствует, что Европа в хоккейном плане выглядит разрозненной, – сказал бывший президент ИИХФ, глава судейско-экспертного комитета Фонбет Чемпионата КХЛ Рене Фазель.