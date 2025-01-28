Вице-комиссионер НХЛ Дэйли сообщил, что Кубок мира в 2028 году пройдет без ИИХФ
Кубок мира в 2028 году пройдет без участия ИИХФ.
Об этом сообщил заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.
«Кубок мира в 2028 году действительно пройдет без участия ИИХФ. Планируем проводить турнир далее каждые четыре года», – сказал Билл Дэйли.
Инсайдер TSN Даррен Дрегер сообщил, что НХЛ и Ассоциация игроков намерены провести турнир в 2028 году без участия Международной федерации хоккея в его организации.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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