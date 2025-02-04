Плющев о недопуске России на ЧМ: «Прибалты, скандинавы и некоторые славяне поют в унисон. Пока Вашингтон не даст отмашку, никто особенных решений принимать не будет»

Владимир Плющев высказался о недопуске России на ЧМ по хоккею-2026.

Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея (ИИХФ ) продлила отстранение России от соревнований, действующее с 2022 года. У Федерации хоккея России будет право оспорить решение ИИХФ после окончания ЧМ-2025.

«Не удивлен недопуском сборной России. Я реалист. Многих обнадежило, что российских представителей пригласили для обсуждения каких-то вопросов. Подумали, что вопрос о допуске будет решен.

Но я реально подходил к этим вопросам. Считаю, что пока не решатся основные вопросы на поле боя, никаких допусков не будет.

Пока Вашингтон не даст отмашку, никто особенных решений в отношении сборной России принимать не будет. А после Кубка мира могут быть поползновения, когда НХЛ примет решение о допуске сборной России к турниру.

Сейчас ясно, что там в унисон поют прибалты, скандинавы и некоторые славяне. Я бы не надеялся, что будет принято решение. Но уже видно, что идут какие-то подвижки. Будем надеяться, что вода камень точит», – заявил бывший тренер сборной России Владимир Плющев.