Плющев о недопуске России на ЧМ: «Прибалты, скандинавы и некоторые славяне поют в унисон. Пока Вашингтон не даст отмашку, никто особенных решений принимать не будет»
Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение России от соревнований, действующее с 2022 года. У Федерации хоккея России будет право оспорить решение ИИХФ после окончания ЧМ-2025.
«Не удивлен недопуском сборной России. Я реалист. Многих обнадежило, что российских представителей пригласили для обсуждения каких-то вопросов. Подумали, что вопрос о допуске будет решен.
Но я реально подходил к этим вопросам. Считаю, что пока не решатся основные вопросы на поле боя, никаких допусков не будет.
Пока Вашингтон не даст отмашку, никто особенных решений в отношении сборной России принимать не будет. А после Кубка мира могут быть поползновения, когда НХЛ примет решение о допуске сборной России к турниру.
Сейчас ясно, что там в унисон поют прибалты, скандинавы и некоторые славяне. Я бы не надеялся, что будет принято решение. Но уже видно, что идут какие-то подвижки. Будем надеяться, что вода камень точит», – заявил бывший тренер сборной России Владимир Плющев.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий