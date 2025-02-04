Дэйли об участниках Кубка мира-2028: «Будет учтено множество факторов, наиболее важным станет правильная оценка мировой политической ситуации»

Билл Дэйли рассказал, от чего будет зависеть состав участников Кубка мира.

Ранее стало известно, что в 2028 году турнир пройдет без участия ИИХФ.

«Я уверен, что, когда придет время определять, кто будет участвовать в Кубке мира, будет учтено множество факторов, наиболее важным из которых станет правильная и сбалансированная оценка мировой политической ситуации», – сказал заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли .