Дэйли об участниках Кубка мира-2028: «Будет учтено множество факторов, наиболее важным станет правильная оценка мировой политической ситуации»
Билл Дэйли рассказал, от чего будет зависеть состав участников Кубка мира.
Ранее стало известно, что в 2028 году турнир пройдет без участия ИИХФ.
«Я уверен, что, когда придет время определять, кто будет участвовать в Кубке мира, будет учтено множество факторов, наиболее важным из которых станет правильная и сбалансированная оценка мировой политической ситуации», – сказал заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Р-Спорт»
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