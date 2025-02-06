Костюченок об 1:2 с «Адмиралом»: «Амур» хотел выиграть 1000-й матч, но не было установки, что специально надо сыграть на победу. Спасибо болельщикам, приехавшим нас поддержать»

Виктор Костюченок прокомментировал поражение «Амура» от «Адмирала».

Хабаровский клуб в своем 1000-м матче в Фонбет чемпионате КХЛ уступил в дополнительное время со счетом 1:2.

«Это именно дерби, никто не хотел уступать, все играли до конца. В овертайме было необязательное удаление, соперники им воспользовались.

Спасибо болельщикам, которые приехали поддержать нас. Их было видно и слышно. Не радует только результат. Конечно, мы хотели выиграть тысячный матч, но значимой установки, что специально надо сыграть только на победу, не было.

Мы ищем ключи к победе, попробовали, поэкспериментировали, по ходу игры вернулись к старым сочетаниям», – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Амура » Виктор Костюченок .

«Адмирал» победил «Амур» в овертайме – 2:1. Победный гол у Старкова в большинстве