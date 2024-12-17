  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Тамбиев о 4:1: «Адмирал» играл по счету, на результат, по времени на табло. «Амур» где-то владел инициативой, но здорово подчистил Мишуров»
0

Тамбиев о 4:1: «Адмирал» играл по счету, на результат, по времени на табло. «Амур» где-то владел инициативой, но здорово подчистил Мишуров»

Леонид Тамбиев высказался о победе над «Амуром».

В матче Фонбет чемпионата КХЛ «Адмирал» обыграл соперника со счетом 4:1.

«Сложный матч, слабое наше начало игры. Удаление, получили гол, но потом пришли в себя. Сравняли, хорошо, что в конце периода забили второй гол и ушли на перерыв, ведя в счете.

По многим моментам играли по счету, на результат, по времени на табло. Во втором периоде хорошая реализация голевых моментов, их не так много у нас было.

«Амур» где-то владел инициативой, а третий период сыграли по счету целиком. Хотя были и ошибки, но нас здорово подчистил Мишуров.

Наших болельщиков с победой, их было слышно, спасибо им за поддержку. Мощный десант из Владивостока был», – сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.

Костюченок после 1:4 с «Адмиралом»: «Хорошая игра с обилием моментов у «Амура». Нужно реализовывать, ответственно относиться к эпизоду. Будем работать над этим»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт «Амура»
logoАдмирал
logoАндрей Мишуров
logoАмур
logoЛеонид Тамбиев
болельщики
logoКХЛ
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Костюченок после 1:4 с «Адмиралом»: «Хорошая игра с обилием моментов у «Амура». Нужно реализовывать, ответственно относиться к эпизоду. Будем работать над этим»
2сегодня, 13:55
Родуолд о сборной мира КХЛ на КПК: «Получаем удовольствие от игры и от условий, хорошо проводим время. Интересно сыграть в команде с ребятами из других клубов»
14 декабря, 12:43
Шулак о 6-м месте «Адмирала» на Востоке: «Неплохой результат, но нужно улучшить детали. Важно набирать очки дома – соперники имеют дело с разницей во времени»
14 декабря, 09:57
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
🚨Спортс’’ ищет автора и редактора в Хоккей
212 минут назад
КХЛ. ЦСКА против «Куньлуня», СКА сыграет с «Локомотивом», «Авангард» обыграл «Сибирь», «Амур» уступил «Адмиралу»
12032 минуты назад
«Авангард» обыграл «Сибирь», победный гол у Прохоркина на 59-й минуте. Омичи одержали третью победу подряд и первую под руководством канадцев
1636 минут назад
Рене Фазель: «Российский хоккей жив. КХЛ на очень высоком уровне, прогресс хороший. Посмотрим, как мы будем развиваться»
355 минут назад
НХЛ выберет сборную лучших игроков 1-й четверти XXI века. В нее войдут 25 человек, вне зависимости от позиции
40сегодня, 14:21
Новый шлем Василевского меняет цвет при смене температуры. На нем изображены кошка, двуглавый орел и распятие
7сегодня, 13:25Видео
Половина пользователей не могут пройти этот хоккейный тест! Сколько наберете вы?
сегодня, 13:00Спецпроект
«Динамо» выменяло Подъяпольского у «Лады» на денежную компенсацию. Тольяттинцы получат около 100 млн рублей
26сегодня, 12:45
НХЛ. «Тампа» сыграет с «Коламбусом», «Вашингтон» – с «Чикаго», «Рейнджерс» против «Нэшвилла», «Каролина» встретится с «Айлендерс»
15сегодня, 12:29
«Динамо» расторгло контракт с О′Деллом. Канадец провел 183 матча за клуб и набрал 141 очко
10сегодня, 12:17
Ко всем новостям
Последние новости
Защитник СКА Коромыслов о «Локомотиве»: «Наш план – быть в топ-2. Догнать их сложно, но возможно. 14 очков – это 7 игр, и 7 их поражений»
223 минуты назад
Костюченок после 1:4 с «Адмиралом»: «Хорошая игра с обилием моментов у «Амура». Нужно реализовывать, ответственно относиться к эпизоду. Будем работать над этим»
2сегодня, 13:55
Директор «Динамо» про обмен Подъяпольского: «Желание перейти в наш клуб сыграло существенную роль. Работа на трансферном рынке продолжается, нас ждет интересная неделя»
4сегодня, 13:40
Меркли о лучших защитниках в НХЛ: «Йоси, Макар и Куинн Хьюз. Они и обороняться хорошо умеют – все видят количество их очков и не обращают на это внимания»
сегодня, 13:03
«Адмирал» одержал 6-ю победу в 7 последних матчах – 4:1 с «Амуром». У хабаровчан 20 поражений в 22 играх
1сегодня, 11:41
Морис о 6:5 с «Эдмонтоном»: «Странная игра, но я не против. У «Флориды» еще не было камбэков в этом сезоне – горжусь тем, что мы смогли выстоять»
сегодня, 11:10
Конюшков о Ларионове: «Гений и профессор, работать с ним – одно удовольствие. Приятно видеть, как он растет вместе с командой»
сегодня, 10:40
Защитник «Локомотива» Симашев: «Чтобы выиграть, нужно когда-то проиграть. «Бостон» в НБА столько раз заходил на чемпионство с 2008-го – сейчас его взял. Выиграем и мы»
7сегодня, 10:21
Меркли об «Авангарде»: «Мы должны побеждать. Хозяева команды потратили много денег и ждут, что мы оправдаем вложения. Клуб пойдет вверх, я уверен»
8сегодня, 09:42
«Сибирь» выменяла Рассказова из «Сочи» на денежную компенсацию. У 32-летнего форварда 3+3 в 24 матчах
6сегодня, 09:17
Рекомендуем