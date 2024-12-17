Тамбиев о 4:1: «Адмирал» играл по счету, на результат, по времени на табло. «Амур» где-то владел инициативой, но здорово подчистил Мишуров»

Леонид Тамбиев высказался о победе над «Амуром».

В матче Фонбет чемпионата КХЛ «Адмирал » обыграл соперника со счетом 4:1.

«Сложный матч, слабое наше начало игры. Удаление, получили гол, но потом пришли в себя. Сравняли, хорошо, что в конце периода забили второй гол и ушли на перерыв, ведя в счете.

По многим моментам играли по счету, на результат, по времени на табло. Во втором периоде хорошая реализация голевых моментов, их не так много у нас было.

«Амур » где-то владел инициативой, а третий период сыграли по счету целиком. Хотя были и ошибки, но нас здорово подчистил Мишуров .

Наших болельщиков с победой, их было слышно, спасибо им за поддержку. Мощный десант из Владивостока был», – сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев .

Костюченок после 1:4 с «Адмиралом»: «Хорошая игра с обилием моментов у «Амура». Нужно реализовывать, ответственно относиться к эпизоду. Будем работать над этим»