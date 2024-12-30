Костюченок о 3:4 от «Сибири»: «У «Амура» была слабая реализация моментов, в защите потеряли концентрацию. Пропустили легкие голы»

Виктор Костюченок подвел итоги матча против «Сибири» (3:4).

«У нас была слабая реализация голевых моментов и в защите потеряли концентрацию.

Пропустили легкие голы, во втором периоде пустили в раздевалку. Четвертая шайба ненужная была.

Трибуны каждую игру нас поддерживают, они наш шестой игрок. Приятно играть в такой атмосфере», – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Амура » Виктор Костюченок .