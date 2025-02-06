«Адмирал» победил «Амур» в овертайме – 2:1. Победный гол у Старкова в большинстве
«Адмирал» победил «Амур» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Игра проходила во Владивостоке и завершилась в пользу хозяев в овертайме (2:1). Победную шайбу в большинстве забросил Степан Старков.
«Адмирал» вышел на седьмое место в Восточной конференции, набрав 56 очков за 53 игры. «Амур» занимает одиннадцатую позицию на Востоке, имея 32 очка в 53 матчах.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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