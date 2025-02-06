Власти Омска просят 2 млрд рублей на ремонт СКК имени Блинова. Работы оценивали в 1,3 млрд рублей летом 2023 года

Власти Омска запросили 2 млрд рублей на ремонт СКК имени Блинова.

На этой арене с 1987 по 2007 год выступал «Авангард ». Письмо по запросу на капитальный ремонт было передано зампреду правительства России Дмитрию Чернышенко .

«Цена этой задачи – около 2 млрд рублей. Понятно, что в бюджет 2025 года мы вряд ли попадем, но зампред дал поручение министерству спорта внимательно изучить наше предложение.

Продолжим работу с Минспортом, чтоб в рамках действующей бюджетной трехлетки мы получили средства на ремонт», – заявил депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин.

В 2020 году по требованию прокуратуры комплекс закрыли из-за нарушений правил пожарной безопасности. Его капитальный ремонт планировался до 2024 года, однако не был произведен.

Отмечается, что летом 2023 года омские власти оценивали ремонт СКК в 1,3 млрд рублей.