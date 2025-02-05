Шарипзянов об «Авангарде»: «После неудачного старта сезона никто не сдавался. Мы месяц были вне зоны плей-офф, но это сделало команду сильнее, закалило характер»

Дамир Шарипзянов высказался о неудачном старте сезона «Авангарда».

На данный момент клуб тренера Ги Буше занимает 6-е место в таблице Востока. На старте сезона «Авангард» тренировал Сергей Звягин.

– Чувствуется зарождение чемпионского духа в команде, как это было при Бобе Хартли?

– Естественно, какие‑то детали игры, которые нам подсказывает Буше, помогают. Но про чемпионство очень рано пока говорить.

Даже в победный сезон чемпионский дух начал чувствоваться только в финале. Когда мы прошли первый раунд, никто о нем не думал. Каждый концентрировался на конкретной игре. Поэтому не могу сказать, что о чемпионстве можно думать сейчас.

– Многие на вашем месте опустили бы руки, начало сезона у команды было провальным. Как удалось сохранить надежду на исправление ситуации?

– Если ты в какой‑то момент опускаешь руки, то тебе не место в КХЛ , в хоккее, в спорте, да и в принципе в жизни. Ни в коем случае не нужно опускать руки. Люди всегда будут о тебе плохо говорить. Но ты должен делать свою работу, потому что у тебя есть близкие, родные и болельщики, которые поддерживают команду.

После неудачного старта сезона никто не сдавался. Ребята большие молодцы. Хочу их отметить. Много новых игроков. Но есть и хоккеисты, которые были с первого дня в команде: Игумнов , Чистяков . Они выполняют сумасшедшую работу.

И когда ты проходишь через такой период, неважно, в каком возрасте ты это делаешь, ты становишься сильнее. Конечно, это не всегда приятно, ловишь косые взгляды, проигрываешь матчи.

Мы месяц были вне зоны плей‑офф. Но это сделало сильнее команду, закалило характер. Хорошо, что мы прошли через эти трудности, но я бы не хотел проходить их снова, – сказал защитник «Авангарда » Дамир Шарипзянов.