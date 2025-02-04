Ткачев вернется в состав «Авангарда» в конце февраля. Маклауд и Прохоркин – «примерно 10 февраля» (Алексей Шевченко)

«Авангард» планирует вернуть Владимира Ткачева в состав в конце февраля.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко. По его данным , Майкл Маклауд и Николай Прохоркин восстановятся после травм и будут готовы играть «примерно 10 февраля».

Напомним, Ткачев не выходил на лед в этом сезоне после разрыва ахилла. Маклауд и Прохоркин не играют из-за повреждений с 20 и 22 января соответственно.

«Авангард » проведет гостевой матч с «Адмиралом» 11 февраля.

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