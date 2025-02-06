Якупов о своем прогрессе: «Работа и везение. Я повзрослел, что-то переосмыслил, перестал заниматься самоедством. При Буше не нужно что-то придумывать – все на блюдечке приносят»
На счету 31-летнего форварда 35 (20+15) очков в 54 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
– Чем вы объясните свой взлет в этом сезоне?
– Работа. И везение, не без этого. У меня об этом постоянно спрашивают… Просто я повзрослел, что-то где-то поменял, переосмыслил. Начал немного иначе готовиться. Перестал заниматься самоедством. Стараюсь все больше слушать.
И ничего выдумывать не надо. Тебе специалист говорит, что делать. Ты просто выполняешь. И если правильно, то есть результат. Вот и все. То, что принес Ги Буше – он верит, что это работает. И это реально так.
Поэтому здесь особо нет никаких вопросов в плане того, что тебе нужно придумать что-то новое. Тебе уже на блюдечке приносят каждый день. Что делать, какие моменты поменять. Ты просто выходишь и делаешь. И если эти моменты все пять игроков исполняют хорошо, у тебя на льду идет все здорово. А если один где-то выпадает, то у тебя не получается.
Здесь заслуга не только моя, а всех. Как бы ни звучало банально, если бы партнеры не действовали как надо, то не было бы многих шайб и передач, голевых моментов. Знаете, когда сходится пазл, одна деталь к другой, то из этого складывается вся картина, – сказал нападающий «Авангарда» Наиль Якупов.
«Авангард» продлил контракт с Якуповым на 2 года: «Доказывает, что характером и трудолюбием можно добиться многого. Именно такие лидеры нужны клубу»
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