Хартман оспорит 10-матчевую дисквалификацию за фол на Штюцле. Апелляцию будет рассматривать Беттмэн

Хартман оспорит 10-матчевую дисквалификацию за фол на Тиме Штюцле.

Инцидент произошел в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Миннесотой» и «Оттавой» (0:6).

После одного из вбрасываний форвард «Уайлд» надавил локтем сверху на шею Штюцле , после чего упал на лед, придавив собой нападающего «Сенаторс». 23-летний немец рассек бровь при падении.

НХЛ посчитала , что Хартман решил «воспользоваться уязвимостью соперника неприемлемым образом» и дисквалифицировала его. Это четвертое отстранение для игрока с апреля 2023 года.

Согласно условиям коллективного соглашения, из зарплаты игрока должны вычесть 487,8 тысячи долларов, что составляет 10/82 от его среднегодовой зарплаты по контракту (4 млн долларов).

Решение по апелляции будет выносить комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн . Если он оставит вердикт в силе или сократит дисквалификацию не более чем на три игры, то хоккеист сможет подать еще одну апелляцию. Ее рассмотрит нейтральный судья.