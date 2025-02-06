Хартман оспорит 10-матчевую дисквалификацию за фол на Штюцле. Апелляцию будет рассматривать Беттмэн
Инцидент произошел в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Миннесотой» и «Оттавой» (0:6).
После одного из вбрасываний форвард «Уайлд» надавил локтем сверху на шею Штюцле, после чего упал на лед, придавив собой нападающего «Сенаторс». 23-летний немец рассек бровь при падении.
НХЛ посчитала, что Хартман решил «воспользоваться уязвимостью соперника неприемлемым образом» и дисквалифицировала его. Это четвертое отстранение для игрока с апреля 2023 года.
Согласно условиям коллективного соглашения, из зарплаты игрока должны вычесть 487,8 тысячи долларов, что составляет 10/82 от его среднегодовой зарплаты по контракту (4 млн долларов).
Решение по апелляции будет выносить комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн. Если он оставит вердикт в силе или сократит дисквалификацию не более чем на три игры, то хоккеист сможет подать еще одну апелляцию. Ее рассмотрит нейтральный судья.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий