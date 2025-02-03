Хартману могут дать 5+ матчей дисквалификации за попытку травмировать Штюцле. Форвард «Миннесоты» надавил немцу локтем на шею, а затем упал на него во время вбрасывания
Райан Хартман может получить отстранение за попытку травмировать Тима Штюцле.
Инцидент произошел в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Миннесотой» и «Оттавой» (0:6).
После одного из вбрасываний форвард «Уайлд» надавил локтем сверху на шею Штюцле, после чего упал на лед, придавив собой нападающего «Сенаторс». 23-летний немец рассек бровь при падении.
Арбитры удалили Хартмана на 5 минут с формулировкой «за попытку нанесения травмы», «Оттава» трижды реализовала это большинство. Две передачи сделал вернувшийся в игру Штюцле.
Игроку «Миннесоты» предстоит очное слушание в Департаменте безопасности игроков. При таком виде разбирательства хоккеист может быть дисквалифицирован более чем на пять матчей. За 11 лет в НХЛ Хартмана отстраняли четыре раза.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportsnet
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