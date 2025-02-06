Михеев сделал передачу в матче с «Эдмонтоном». У него 9+7 в 51 игре

Илья Михеев сделал голевую передачу в матче с «Эдмонтоном» (3:4 ОТ).

Форвард «Чикаго » набрал 16-е (9+7) очко в текущем чемпионате НХЛ , всего он провел 51 игру.

Сегодня за 16:51 (2:45 – в меньшинстве) у россиянина 2 броска в створ ворот, 2 силовых приема, полезность – «плюс 1».