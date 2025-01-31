Михеев забил 9-й гол в сезоне, прервав серию из 9 матчей без голов. Форвард «Чикаго» набрал 15 очков в 49 играх сезона

Илья Михеев забил девятый гол в сезоне НХЛ.

«Чикаго » уступил «Каролине» (2:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Нападающий «Блэкхокс» Илья Михеев отличился заброшенной шайбой в первом периоде, тем самым прервав серию из девяти игр без голов.

Также хоккеист завершил серию без набранных очков, которая продлилась восемь матчей.

В этом сезоне Михеев набрал 15 (9+6) очков при полезности «минус 1» в 49 матчах регулярного чемпионата НХЛ .