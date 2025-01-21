Михеев остался без очков в 5 матчах подряд. У форварда «Чикаго» 9 бросков и «минус 6» на отрезке

Илья Михеев остался без очков в 5 матчах подряд.

Форвард «Чикаго » не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (3:4 ОТ).

В текущем сезоне у 30-летнего россиянина 14 (8+6) баллов в 45 играх при полезности «минус 1». В последних 5 играх – 0+0, 9 бросков в створ и «минус 6».

Сегодня Михеев (16:04, 2:22 – в меньшинстве, «0») дважды бросил в створ и допустил 1 потерю.