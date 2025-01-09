Михеев забил «Колорадо», прервав серию без голов из 6 матчей. У него 8+5 в 39 играх
Илья Михеев прервал 6-матчевую безголевую серию.
Форвард «Чикаго» забросил шайбу в игре с «Колорадо» (3:1), набрав 13-е (8+5) очко в текущем чемпионате НХЛ. Всего в сезоне он провел 39 матчей.
Сегодня за 17:31 (1:09 – в меньшинстве) у россиянина 2 броска в створ ворот, 2 минуты штрафа, полезность – «плюс 2».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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