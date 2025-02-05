Галимов о татуировках: «В 18 лет сделал первую, понравилось. У меня много надписей – больно, но если с обезболивающими, то даже немножко приятно»

Артем Галимов рассказал о своем отношении к татуировкам.

В текущем сезоне 25-летний форвард «Ак Барса » набрал 48 (27+21) очков в 51 матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– В каком возрасте набили татуировки? Почему?

– В 18 лет сделал первую. Мне понравилось. Начал дальше делать. Что-то просто нравится, что-то несет смыслы, у меня много надписей.

– Есть идея продолжать?

– Да. Будем делать еще. Все тело не хочу, нижнюю часть тела трогать не буду. Руки сделаю, насчет спины и груди не уверен. Посмотрим.

– Больно?

– Да, больно. Хотя если с обезболивающими, то немножко даже приятно, – сказал Артем Галимов .

Галимов о прыжке с парашютом: «Ощущения классные, но больше никогда. Страшно выпрыгивать, как и лететь на кукурузнике, который будто разваливается»