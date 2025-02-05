Крикунов о хоккейной столице России: «Москва, там три команды КХЛ. Из городов, где по одному клубу, под это звание подходят Казань и Ярославль»
Владимир Крикунов считает Москву хоккейной столицей России.
– Какой город вы можете назвать хоккейной столицей России?
– В Москве три команды КХЛ, поэтому Москва и есть хоккейная столица. А из городов, где по одной команде КХЛ, под это звание подходят Казань и Ярославль, учитывая, какое внимание там уделяют хоккею.
В Ярославле прекрасная система подготовки молодых хоккеистов, оттуда традиционно много мастеров. У «Ак Барса», например, хорошо выстроена вертикаль для плавного подведения молодого игрока к составу: команды МХЛ, Высшей лиги, а затем уже сам «Ак Барс».
Вообще сейчас в России много интересных, перспективных молодых хоккеистов, МХЛ дает большое развитие игрокам, – сказал бывший тренер сборной России Владимир Крикунов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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