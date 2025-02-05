Крикунов о хоккейной столице России: «Москва, там три команды КХЛ. Из городов, где по одному клубу, под это звание подходят Казань и Ярославль»

Владимир Крикунов считает Москву хоккейной столицей России.

– Какой город вы можете назвать хоккейной столицей России?

– В Москве три команды КХЛ , поэтому Москва и есть хоккейная столица. А из городов, где по одной команде КХЛ, под это звание подходят Казань и Ярославль, учитывая, какое внимание там уделяют хоккею.

В Ярославле прекрасная система подготовки молодых хоккеистов, оттуда традиционно много мастеров. У «Ак Барса», например, хорошо выстроена вертикаль для плавного подведения молодого игрока к составу: команды МХЛ , Высшей лиги, а затем уже сам «Ак Барс ».

Вообще сейчас в России много интересных, перспективных молодых хоккеистов, МХЛ дает большое развитие игрокам, – сказал бывший тренер сборной России Владимир Крикунов.