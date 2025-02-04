Галимов сделал 1-й хет-трик в КХЛ. Форвард «Ак Барса» забил 3 гола в 1-м периоде матча со СКА

Артем Галимов сделал первый хет-трик в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Нападающий «Ак Барса » забросил 3 шайбы и сделал передачу в первом периоде матча против СКА .

Теперь на счету Артема Галимова 48 (27+21) очков в 51 игре сезона-2024/25.