Галимов сделал 1-й хет-трик в КХЛ. Форвард «Ак Барса» забил 3 гола в 1-м периоде матча со СКА
Артем Галимов сделал первый хет-трик в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Нападающий «Ак Барса» забросил 3 шайбы и сделал передачу в первом периоде матча против СКА.
Теперь на счету Артема Галимова 48 (27+21) очков в 51 игре сезона-2024/25.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал КХЛ
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