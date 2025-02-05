Черкас о СКА: «Ведущие форварды выбыли, но даже в таком составе армейцы одержали 4 победы подряд. Ничего удивительного, что на «Ак Барс» не хватило эмоций»

Сергей Черкас высказался о выступлении СКА.

«Сейчас будет много разговоров о последнем матче с «Ак Барсом » (3:8), но вы посмотрите на календарь СКА за последние недели. Там подряд идут матчи с лидерами – «Локомотивом », «Динамо », «Салаватом », «Спартаком », до этого переиграли ЦСКА.

У армейцев выбыли практически все ведущие форварды, но даже в таком составе СКА одержал четыре победы подряд над очень сильными командами. Ничего удивительного, что на «Ак Барс» не хватило эмоций.

Сейчас много времени получают молодые ребята, а молодость подразумевает недостаток стабильности. Они могут несколько игр провести хорошо, потом вдруг наделают ошибок, как было вчера. Ничего страшного, это только закалит их характер – тренерский штаб правильно делает, что не сажает их на лавку, а продолжает доверять.

Надеюсь, в ближайшее время начнут возвращаться травмированные, тогда тренерам будет проще распределять игровое время и будет больше возможностей для маневра.

Разрыв между вторым и шестым местом минимальный, а к началу плей-офф сформируется полностью боевой состав, и все будет в порядке», – сказал заслуженный тренер России Сергей Черкас.