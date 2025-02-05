Борис Михайлов: «Турниры без сборной России теряют в статусе. Решение ИИХФ поменяется, когда они осознают, что совершают глобальную ошибку»

Борис Михайлов высказался о недопуске России на ЧМ по хоккею-2026.

Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение России от соревнований, действующее с 2022 года.

«Надежда умирает последней, но стопроцентной уверенности в положительном решении не было.

Руководители ИИХФ не о том думают. Они должны заниматься развитием детско-юношеского и хоккея в целом, а не запретом одной из лучших команд мира.

Пройдет какое-то время, и нас все равно допустят. Весь мир видит, как любой турнир без сборной России теряет в статусе. Поэтому решение поменяется, когда они осознают, что совершают глобальную ошибку», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов .