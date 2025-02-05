Борис Михайлов: «Турниры без сборной России теряют в статусе. Решение ИИХФ поменяется, когда они осознают, что совершают глобальную ошибку»
Борис Михайлов высказался о недопуске России на ЧМ по хоккею-2026.
Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение России от соревнований, действующее с 2022 года.
«Надежда умирает последней, но стопроцентной уверенности в положительном решении не было.
Руководители ИИХФ не о том думают. Они должны заниматься развитием детско-юношеского и хоккея в целом, а не запретом одной из лучших команд мира.
Пройдет какое-то время, и нас все равно допустят. Весь мир видит, как любой турнир без сборной России теряет в статусе. Поэтому решение поменяется, когда они осознают, что совершают глобальную ошибку», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем