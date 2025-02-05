Ротенберг после 3:8 от «Ак Барса»: «Говорить, что игроки «плавят» тренера после 4 побед подряд, – не смешно даже. Не буду отвечать на провокационные вопросы»

Роман Ротенберг считает, что всем в СКА надо улучшить свою работу.

4 февраля клуб потерпел поражение от «Ак Барса» со счетом 3:8. В 4 предыдущих играх команда одержала победы.

– Несколько шайб «Ак Барс» не забросил, а завел в ворота. Я такое видел, когда игроки СКА «плавили» тренеров.

– Когда четыре победы подряд было, тоже «плавили»?

– Вас невозможно сплавить, потому что СКА и вы – это как Ленин и Маркс.

– Я не буду отвечать на провокационные вопросы. В нашей команде никогда никто никого не «плавит» и не будет.

– Чему вас научило это поражение?

– Коммуникацию надо улучшить. Если игрок почувствовал резкую боль, надо сразу говорить, тогда не будет таких ситуаций.

Проигрывает всегда тренер. Значит, надо всем улучшить свою работу. Но когда вы говорите, что «плавят» тренера после четырех побед подряд, – это не смешно даже. Как вы можете такие вещи говорить? Это несерьезно! – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг .

СКА проиграл впервые за 5 матчей – 3:8 от «Ак Барса». Команда Гатиятулина выиграла 4-ю игру подряд