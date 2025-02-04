Жамнов одержал 76-ю победу во главе «Спартака», побив клубный рекорд в КХЛ
Алексей Жамнов одержал 76-ю победу во главе «Спартака», побив клубный рекорд в КХЛ.
Сегодня команда обыграла «Локомотив» в игре Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 5:4.
«Есть новый рекорд московского «Спартака»! Эта победа стала для Алексея Жамнова 76-й во главе нашего клуба – и это новый рекорд для главных тренеров «Спартака» в истории КХЛ!
Прошлое достижение принадлежало пану Милошу Ржиге – 75 побед за 140 игр. Алексей Юрьевич покорил этот рубеж за 129 матчей – спасибо вам, Тренер!
Желаем успехов в работе и много больших побед во главе московского «Спартака» – в чемпионате страны и, конечно, в плей-офф Кубка Гагарина!» – говорится в сообщении клуба.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Спартака»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем