Алексей Жамнов одержал 76-ю победу во главе «Спартака», побив клубный рекорд в КХЛ.

Сегодня команда обыграла «Локомотив » в игре Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 5:4.

«Есть новый рекорд московского «Спартака»! Эта победа стала для Алексея Жамнова 76-й во главе нашего клуба – и это новый рекорд для главных тренеров «Спартака» в истории КХЛ!

Прошлое достижение принадлежало пану Милошу Ржиге – 75 побед за 140 игр. Алексей Юрьевич покорил этот рубеж за 129 матчей – спасибо вам, Тренер!

Желаем успехов в работе и много больших побед во главе московского «Спартака » – в чемпионате страны и, конечно, в плей-офф Кубка Гагарина!» – говорится в сообщении клуба.