Жамнов о 5:4 с «Локомотивом»: «Стараемся быть умнее, что-то усваиваем. Радует, что есть сдвиги, но обольщаться не надо. Это только одна игра»
– Тяжелая игра. Готовились. Знали наши проблемы с началом игры. Последние игры начинаем с 0:2 и 0:3. Мы поговорили с ребятами. Они отреагировали правильно.
В целом, понравилось, что играли правильно все 60 минут. Ясно, что еще много работы предстоит для нас. А так, хорошая победа для нас.
– Довольны линией защиты?
– Мы требуем, чтобы в атаке играли впятером и так же оборонялись. Если сравнивать с предыдущим матчем, все намного лучше. Но не могу сказать, что все идеально.
– Три шайбы пропустили с парой защитников Королев – Миронов. Обратили на это внимание? В связи с чем это было?
– Разберем после игры. Ясно, что обращаю внимание. Но завтра найдем время поговорить.
– Команда сумела правильно отреагировать на итог прошлого матча в плане игры в обороне?
– Конечно, мы разговариваем. Ведется работа. Не забываем предыдущие результаты. Что-то усваиваем, стараемся быть умнее. Умный учится на своих ошибках, а мудрый на чужих. Пока хотим, чтобы становились умнее, а не учились на своих ошибках.
Радует, что есть сдвиги, но обольщаться не надо. Это только одна игра. Все должны были отреагировать.
Я не тот человек, который ставит крест на игроке. Все ошибаются. Когда я играл, тоже был неидеальным хоккеистом и ошибался. Интересно посмотреть на реакцию игроков после таких матчей. Это для нас опыт, мы делаем выводы, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.
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