«Локомотив» проиграл 4 из 5 последних матчей
«Локомотив» уступил «Спартаку» (4:5) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Это четвертое поражение команды тренера Игоря Никитина в пяти последних играх.
«Локомотив» занимает первое место в таблице Запада, набрав 80 очков после 53 игр.
В следующем матче, 6 февраля, клуб сыграет против минского «Динамо».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
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