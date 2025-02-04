Епанчинцев о 5:1 с «Амуром»: «Первый период был не лучшим, но благодаря Костину «Сибирь» осталась в игре. Во 2-м и 3-м периоде проснулись, забегали и заработали»
Вадим Епанчинцев высказался о победе «Сибири» над «Амуром».
Матч Фонбет чемпионата КХЛ проходил в Хабаровске и завершился со счетом 5:1 в пользу гостей.
«Первый период с нашей стороны был не лучшим, здорово соперник выглядел. Прессинговал нас, создавал моменты, но благодаря нашему вратарю – Денису Костину, мы остались в игре. Больше одного гола не пропустили.
Второй и третий периоды, можно сказать, проснулись, забегали, заработали. Начали правильно двигать шайбу, создавать моменты, из этого забили хорошие голы и победили», – сказал главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев.
«Сибирь» обыграла «Амур» – 5:1. У новосибирцев 4 победы в 5 последних матчах и 10 игр подряд с очками
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт «Амура»
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