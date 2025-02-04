«Сибирь» обыграла «Амур» – 5:1. У новосибирцев 4 победы в 5 последних матчах и 10 игр подряд с очками
«Сибирь» обыграла «Амур» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Встреча проходила в Хабаровске и завершилась в пользу гостей со счетом 5:1.
Для новосибирцев это четвертая победа в пяти матчах. «Сибирь» продлила серию игр с набранными очками до 10.
Команда Вадима Епанчинцева идет на седьмом месте Востока. В ее активе 54 очка за 51 игру. «Амур» идет на 11-й позиции в Восточной конференции, набрав 31 очко за 52 матча.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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