«Сибирь» обыграла «Амур» – 5:1. У новосибирцев 4 победы в 5 последних матчах и 10 игр подряд с очками

«Сибирь» обыграла «Амур» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Встреча проходила в Хабаровске и завершилась в пользу гостей со счетом 5:1.

Для новосибирцев это четвертая победа в пяти матчах. «Сибирь » продлила серию игр с набранными очками до 10.

Команда Вадима Епанчинцева идет на седьмом месте Востока. В ее активе 54 очка за 51 игру. «Амур » идет на 11-й позиции в Восточной конференции, набрав 31 очко за 52 матча.