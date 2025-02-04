Трамп о подарках от «Флориды» во время церемонии в Белом доме: «А Кубок Стэнли я тоже получу?»
Президент США принял «Пантерс» в Белом доме. В прошлом году южане впервые в своей истории выиграли Кубок Стэнли, обыграв в финале «Эдмонтон» (4-3, 2:1 в седьмом матче).
Хоккеисты вручили Трампу несколько подарков. Он получил два клубных свитера и золотую клюшку. Политик сказал, что клюшка наверняка очень тяжелая.
«О, я подниму ее. Не важно, что мне придется для этого сделать, но я ее подниму», – сказал он.
После фотографирования Трамп показал пальцем на стоявший в стороне Кубок Стэнли. «А его я тоже получу?» – пошутил он под общий смех.
Изображение: кадр из видео в соцсети Белого дома.
Трамп пожал руку Бобровскому в Белом доме на церемонии в честь победы «Флориды» в Кубке Стэнли: «Сергей – один из лучших вратарей в истории. Вы должны оказаться в Зале славы»
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