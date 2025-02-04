Трамп о подарках от «Флориды» во время церемонии в Белом доме: «А Кубок Стэнли я тоже получу?»

Дональд Трамп пошутил по поводу подарков от «Флориды» во время церемонии.

Президент США принял «Пантерс» в Белом доме. В прошлом году южане впервые в своей истории выиграли Кубок Стэнли , обыграв в финале «Эдмонтон » (4-3, 2:1 в седьмом матче).

Хоккеисты вручили Трампу несколько подарков. Он получил два клубных свитера и золотую клюшку. Политик сказал, что клюшка наверняка очень тяжелая.

«О, я подниму ее. Не важно, что мне придется для этого сделать, но я ее подниму», – сказал он.

После фотографирования Трамп показал пальцем на стоявший в стороне Кубок Стэнли. «А его я тоже получу?» – пошутил он под общий смех.



Изображение: кадр из видео в соцсети Белого дома.

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