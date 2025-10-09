Задоров сделал передачу при «плюс 2» против «Вашингтона». Защитник «Бостона» выполнил 3 блок-шота, 3 хита и сыграл 21:59
Никита Задоров сделал передачу в матче против «Вашингтона».
«Бостон» обыграл «Вашингтон» (3:1) на выезде в игре регулярного чемпионата НХЛ.
Защитник «Брюинс» Никита Задоров отметился результативной передачей, а также набрал показатель полезности «плюс 2».
Россиянин также нанес один бросок в створ ворот, заблокировал три броска соперника, выполнил три силовых приема и провел 21:59 на льду (4:29 – в меньшинстве).
Больше Задорова в составе «Бостона» сыграл только Чарли Макэвой (22:31).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости