Задоров сделал передачу при «плюс 2» против «Вашингтона». Защитник «Бостона» выполнил 3 блок-шота, 3 хита и сыграл 21:59

Никита Задоров сделал передачу в матче против «Вашингтона».

«Бостон» обыграл «Вашингтон » (3:1) на выезде в игре регулярного чемпионата НХЛ .

Защитник «Брюинс» Никита Задоров отметился результативной передачей, а также набрал показатель полезности «плюс 2».

Россиянин также нанес один бросок в створ ворот, заблокировал три броска соперника, выполнил три силовых приема и провел 21:59 на льду (4:29 – в меньшинстве).

Больше Задорова в составе «Бостона » сыграл только Чарли Макэвой (22:31).