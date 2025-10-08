Каменский о Малкине: «Легенда «Питтсбурга». Он выиграл три Кубка Стэнли, хоккеист высшего класса»
Валерий Каменский назвал Евгения Малкина легендарным игроком.
39-летний нападающий «Питтсбурга» набрал 2 (0+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (3:0).
«Малкин – легенда «Питтсбурга». Это игрок высшего класса. Естественно, он подтверждает свое мастерство, свой класс.
Он уже знает, как играть, забивать, побеждать. Человек выиграл три Кубка Стэнли. Он настоящая легенда», – сказал олимпийский чемпион Валерий Каменский.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Р-Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости