Генменеджер «Авангарда» о несостоявшемся переходе Хмелевски из «Салавата»: «Обижен ли я? Нет, это часть бизнеса. Но выводы сделали»

Алексей Сопин высказался о несостоявшемся переходе Саши Хмелевски в «Авангард».

Ранее сообщалось, что омский клуб заплатит «Салавату» около 200 млн рублей за переход форварда. «Авангард» также намекнул на переход хоккеиста в соцсетях, опубликовав фото шмеля с подписью «Бззз».

23 сентября стало известно, что «Ак Барс» перекрыл предложение омского клуба по сумме. В итоге «Салават Юлаев» обменял форварда в клуб из Казани.

«В Уфе сказали: если ситуация с обменом Хмелевски возникнет, вы будете первым, кому мы позвоним. Они спросили, в силе ли летнее предложение. Мы проконсультировались со своим руководством и сказали, что подтверждаем намерения.

Мы сделали все документы. Уфа сделала документы, мы все подписали. Нам уже выставили счет, потому что надо было в короткие сроки все оплатить. Потом с 11 до 16 часов дня возникла тишина. Единственное – не были подписаны документы со стороны Уфы.

Обижен ли я? Нет, это часть бизнеса. Но для себя определенные выводы сделали», – сказал генеральный менеджер «Авангарда » Алексей Сопин .