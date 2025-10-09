Демидов остался без очков в матче с «Торонто». Форвард «Монреаля» набрал «минус 1», 2 минуты штрафа и сыграл 13:21

Иван Демидов не набрал очков в первом матче сезона НХЛ.

«Монреаль » проиграл «Торонто » (2:5) в игре регулярного чемпионата НХЛ .

19-летний нападающий «Канадиенс» Иван Демидов не сделал результативных действий при показателе полезности «минус 1».

Россиянин не нанес ни одного броска в створ ворот, выполнил один силовой прием, получил малый штраф в третьем периоде и провел на льду 13:21 (0:55 – в большинстве).