Демидов остался без очков в матче с «Торонто». Форвард «Монреаля» набрал «минус 1», 2 минуты штрафа и сыграл 13:21
Иван Демидов не набрал очков в первом матче сезона НХЛ.
«Монреаль» проиграл «Торонто» (2:5) в игре регулярного чемпионата НХЛ.
19-летний нападающий «Канадиенс» Иван Демидов не сделал результативных действий при показателе полезности «минус 1».
Россиянин не нанес ни одного броска в створ ворот, выполнил один силовой прием, получил малый штраф в третьем периоде и провел на льду 13:21 (0:55 – в большинстве).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
