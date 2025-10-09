Рословик подписал однолетний контракт с «Эдмонтоном» с зарплатой 1,5 млн долларов. Форвард играл за «Каролину» в прошлом сезоне
Джек Рословик перешел в «Эдмонтон».
28-летний нападающий подписал однолетний контракт с канадским клубом с зарплатой 1,5 миллиона долларов.
В прошлом сезоне Джек Рословик выступал за «Каролину».
Американец набрал 39 (22+17) очков при полезности «минус 10» в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на его счету 4 (1+3) балла при полезности минус 3 в 9 играх.
На данный момент форвард отметился 260 (102+158) баллами в 526 матчах в регулярных чемпионатах.
