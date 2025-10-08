Эткинсон подпишет с «Коламбусом» контракт на день и завершит карьеру перед игрой с «Колорадо». 36-летний форвард – лучший бомбардир и снайпер «Блю Джекетс» в Кубке Стэнли

Кэм Эткинсон подпишет контракт с «Коламбусом» на день и завершит карьеру в НХЛ.

Клуб проведет церемонию в честь 36-летнего американского нападающего перед домашним матчем против «Колорадо » в ночь на 17 октября.

Эткинсон провел 10 сезонов в составе «Коламбуса », сыграв 627 матчей и набрав 402 (213+189) очка при 146 минутах штрафа и показателе полезности «плюс 17».

Он входит в число лидеров франшизы по основным показателям: занимает 2-е место по очкам (после Рика Нэша – 547), голам (Нэш – 289), победным шайбам (42 против 44 у Нэша) и броскам в створ (1 883 против 2 278).

Кэм также является лучшим снайпером и бомбардиром клуба в истории выступлений в плей-офф Кубка Стэнли – 26 (10+16) баллов в 35 матчах.

Эткинсон был выбран «Коламбусом» в 6-м раунде драфта НХЛ 2008 года под общим 157-м номером. За карьеру в НХЛ форвард провел 809 матчей и набрал 489 (253+236) очков в составе «Коламбуса», «Филадельфии» и «Тампы ».