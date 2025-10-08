«Сент-Луис» подписал контракт с Георгием Романовым на год. Вратарь будет отправлен в АХЛ

«Сент-Луис» и Георгий Романов подписали двусторонне соглашение на год.

В среду генеральный менеджер клуба Даг Армстронг объявил о переходе 25-летнего вратаря. Романов присоединится к фарм-клубу «Сент-Луиса » в АХЛ – «Спрингфилду ».

Россиянин большую часть прошлого сезона провел в составе «Сан-Хосе Барракуда» в АХЛ , где в 21 матче регулярки одержал 11 побед, отражая в среднем 90,5% бросков при показателе надежности 3,10.

Всего в НХЛ Романов провел 10 встреч в составе «Сан-Хосе» при 88,8% отраженных бросков и коэффициенте надежности 3,53.

Напомним, в сентябре «Нью-Джерси» пригласил Георгия на просмотр.