  • Маклауд вернулся в «Авангард». Контракт с оправданным по делу о сексуальном насилии – на три года
Маклауд вернулся в «Авангард». Контракт с оправданным по делу о сексуальном насилии – на три года

Майкл Маклауд вернулся в «Авангард».

27-летний канадский нападающий подписал соглашение с клубом на три года.

В июле хоккеист был признан невиновным по делу о сексуальном насилии с участием игроков молодежной сборной Канады-2018.

Майкл Маклауд выступал за «Авангард» в прошлом сезоне, перейдя из «Барыса».

По ходу второго раунда плей-офф канадец отправился на суд в Канаду и не сыграл четырех матчах серии против «Локомотива».

За «Авангард» Маклауд провел 19 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 13 (3+10) очков при полезности «плюс 12». В плей-офф Кубка Гагарина на его счету 8 (1+7) баллов при полезности «плюс 1» в 9 играх.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
