Маклауд вернулся в «Авангард». Контракт с оправданным по делу о сексуальном насилии – на три года
Майкл Маклауд вернулся в «Авангард».
27-летний канадский нападающий подписал соглашение с клубом на три года.
В июле хоккеист был признан невиновным по делу о сексуальном насилии с участием игроков молодежной сборной Канады-2018.
Майкл Маклауд выступал за «Авангард» в прошлом сезоне, перейдя из «Барыса».
По ходу второго раунда плей-офф канадец отправился на суд в Канаду и не сыграл четырех матчах серии против «Локомотива».
За «Авангард» Маклауд провел 19 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 13 (3+10) очков при полезности «плюс 12». В плей-офф Кубка Гагарина на его счету 8 (1+7) баллов при полезности «плюс 1» в 9 играх.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
