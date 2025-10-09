Чинахов пропустит первый матч сезона «Коламбуса» по решению Эвасона. Форвард просил обмен в межсезонье

Егор Чинахов не сыграет в первом матче сезона НХЛ за «Коламбус».

Нападающий «Блю Джекетс» пропустит стартовую игру регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла » и останется в запасе по решению главного тренера команды Дина Эвасона.

Ранее по ходу межсезонья стало известно , что хоккеист запрашивал обмен из «Коламбуса ».

Также появилась информация , что новым агентом Егора Чинахова вместо Шуми Бабаева стал Рик Комаров.