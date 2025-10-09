Чинахов пропустит первый матч сезона «Коламбуса» по решению Эвасона. Форвард просил обмен в межсезонье
Егор Чинахов не сыграет в первом матче сезона НХЛ за «Коламбус».
Нападающий «Блю Джекетс» пропустит стартовую игру регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» и останется в запасе по решению главного тренера команды Дина Эвасона.
Ранее по ходу межсезонья стало известно, что хоккеист запрашивал обмен из «Коламбуса».
Также появилась информация, что новым агентом Егора Чинахова вместо Шуми Бабаева стал Рик Комаров.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости