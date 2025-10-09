  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Чинахов пропустит первый матч сезона «Коламбуса» по решению Эвасона. Форвард просил обмен в межсезонье
2

Чинахов пропустит первый матч сезона «Коламбуса» по решению Эвасона. Форвард просил обмен в межсезонье

Егор Чинахов не сыграет в первом матче сезона НХЛ за «Коламбус».

Нападающий «Блю Джекетс» пропустит стартовую игру регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» и останется в запасе по решению главного тренера команды Дина Эвасона.

Ранее по ходу межсезонья стало известно, что хоккеист запрашивал обмен из «Коламбуса».

Также появилась информация, что новым агентом Егора Чинахова вместо Шуми Бабаева стал Рик Комаров.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
logoЕгор Чинахов
logoДин Эвасон
logoНэшвилл
logoКоламбус
logoНХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Задоров сделал передачу при «плюс 2» против «Вашингтона». Защитник «Бостона» выполнил 3 блок-шота, 3 хита и сыграл 21:59
2сегодня, 02:35
Овечкин не набрал очки в первом матче сезона с «Бостоном»: «минус 1», 3 броска и 18:16 на льду (6:22 – в большинстве)
19сегодня, 02:40
«Вашингтон» проиграл первый матч в сезоне – 1:3 от «Бостона». Сваймен отразил 34 из 35 бросков, Пастрняк набрал 3 очка
5сегодня, 02:35
Демидов остался без очков в матче с «Торонто». Форвард «Монреаля» набрал «минус 1», 2 минуты штрафа и сыграл 13:21
сегодня, 02:30
НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Бостону», «Вегас» против «Лос-Анджелеса», «Эдмонтон» встретится с «Калгари», «Монреаль» уступил «Торонто»
188сегодня, 02:11Live
Федор Конюхов о недопуске России на Олимпиаду: «Я бы не унижался. Через год-два все наладится, спортсмены должны готовиться сразу начать выигрывать»
20вчера, 21:28
Ларионов про 5 поражений СКА подряд: «Сейчас не до историй о «Детройте». Команда только формируется, мы хотим побеждать и будем. Не хватает уверенности, поэтому забиваем очень мало»
9вчера, 20:59
Кудашов о 4:1: «Салават» понравился, организованная команда. Не хочу выделять Подъяпольского. У «Динамо» 2 хороших вратаря, Моторыгин вытаскивает команду в определенный момент»
3вчера, 20:42
«Вегас» и Айкел договорились о контракте на 108 млн долларов и 8 лет (TSN)
43вчера, 20:28
Козлов после 1:4 от «Динамо»: «Салавату» надо перестать стрелять себе в ногу, быть дисциплинированнее. Надеюсь, мы повзрослеем»
7вчера, 20:04
Ко всем новостям
Последние новости
Кудашов о календаре «Динамо»: «Все равны, нужно стереть стереотипы о названиях команд. Хоккей стал быстрым, сейчас не до красивой игры. Победы у тех, кто умеет реагировать на скорости»
1вчера, 21:58
Сушинский о Голдобине вне заявки СКА: «Привезти его в Петербург – решение Ларинова. Сложно сказать. что произошло. Пока никакой игры не видно у команды»
4вчера, 21:45
Дюбе о секрете спортивного долголетия Овечкина: «Он русский. Вы сделаны по-другому, еда тут другая. Он заботится о себе, своем теле, каждый день в зале по несколько часов»
1вчера, 21:35
Глотов о любви к хоккею: «Идет с детства, тогда не было соцсетей, гаджетов. Родители поддерживали, создавали условия. Мы не жили богато: ездили на метро, но у меня всегда были новые коньки – это дорогого стоит»
вчера, 20:17
Генменеджер «Авангарда» о несостоявшемся переходе Хмелевски из «Салавата»: «Обижен ли я? Нет, это часть бизнеса. Но выводы сделали»
12вчера, 19:40
Эткинсон подпишет с «Коламбусом» контракт на день и завершит карьеру перед игрой с «Колорадо». 36-летний форвард – лучший бомбардир и снайпер «Блю Джекетс» в Кубке Стэнли
2вчера, 19:26
Форвард «Шанхая» Вагнер: «Мне повезло сыграть против Овечкина в НХЛ. С Ковальчуком мы были в «Лос-Анджелесе», он один из лучших игроков, что я видел»
вчера, 18:27
«Сент-Луис» подписал контракт с Георгием Романовым на год. Вратарь будет отправлен в АХЛ
вчера, 18:13
Каменский о Малкине: «Легенда «Питтсбурга». Он выиграл три Кубка Стэнли, хоккеист высшего класса»
вчера, 17:50
Генменеджер «Сибири» об отставке Епанчинцева: «В прошлом сезоне команда кувыркалась: то хороший отрезок, то безобразный. Изменений не увидели, дальше тянуть было нельзя»
3вчера, 17:24