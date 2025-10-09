Сопин о переходе Маклауда: «Авангард» был обязан действовать аккуратно и тихо с учетом прошлого опыта. Майкл уже в Омске и отправляется на выездную серию»
Алексей Сопин прокомментировал переход Майкла Маклауда в «Авангард».
Канадский центральный нападающий подписал соглашение с клубом на три года.
«С учетом прошлого опыта мы обязаны были действовать аккуратно и тихо.
Но при этом отмечу, что переговоры с Майком и его представителями были недолгими. Игрок, которого все ждали, снова примерит на себе форму «ястребов».
Могу обрадовать болельщиков тем, что он уже в Омске и отправляется с командой на выездную серию. И если в Екатеринбурге он не сыграет из-за бумажной волокиты, то далее все будет зависеть от него и от тренерского штаба.
Мы очень рады, что непростая история завершилась положительно как для нас, так для игрока», – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
