Сопин о переходе Маклауда: «Авангард» был обязан действовать аккуратно и тихо с учетом прошлого опыта. Майкл уже в Омске и отправляется на выездную серию»

Алексей Сопин прокомментировал переход Майкла Маклауда в «Авангард».

Канадский центральный нападающий подписал соглашение с клубом на три года.

«С учетом прошлого опыта мы обязаны были действовать аккуратно и тихо.

Но при этом отмечу, что переговоры с Майком и его представителями были недолгими. Игрок, которого все ждали, снова примерит на себе форму «ястребов».

Могу обрадовать болельщиков тем, что он уже в Омске и отправляется с командой на выездную серию. И если в Екатеринбурге он не сыграет из-за бумажной волокиты, то далее все будет зависеть от него и от тренерского штаба.

Мы очень рады, что непростая история завершилась положительно как для нас, так для игрока», – сказал генеральный менеджер «Авангарда » Алексей Сопин .