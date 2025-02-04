Коньков о тренировках Ягра: «Мастерство и опыт никуда не делись. Посмотрите, что Яромир делает перед играми – он единственный, кто так занимается, наверное»

Сергей Коньков оценил физическую форму 52-летнего Яромира Ягра.

Нападающий и совладелец «Кладно » забил победный гол в игре с клубом «Комета» (3:2) в чемпионате Чехии. Теперь на его счету 13 (5+8) очков в 31 матче при полезности «минус 2».

Сезон-2024/25 стал 37-м в профессиональной карьере Ягра . Ранее стало известно, что этот чемпионат станет для игрока последним в карьере.

«Ягр профессионально готовится и относится к себе. Его уровень мастерства и опыт, который он заработал за свою карьеру, никуда не делись. У него есть точка, откуда он забивает.

Да, Яромир уже не обладает былыми скоростными кондициями. Но если вы откроете его социальные сети, то там вы увидите, что он делает перед играми.

Наверное, это единственный человек, который так занимается. Ягр поддерживает прекрасную форму, поэтому до сих пор и забивает», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.

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