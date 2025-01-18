Ягр сделал 6-ю передачу в чемпионате Чехии. 52-летний форвард набрал 10 очков в 25 матчах сезона
Яромир Ягр сделал шестую результативную передачу в сезоне чемпионата Чехии.
«Кладно», владельцем которого является 52-летний нападающий, обыграл «Оломоуц» (7:3) в матче регулярного чемпионата.
Во втором периоде Яромир Ягр отметился результативной передачей, которая стала для него шестой в этом сезоне.
Также в этом матче он нанес два броска по воротам и провел на льду 11:34 (0:49 – в большинстве).
В общей сложности в нынешнем чемпионате Ягр набрал 10 (4+6) очков в 25 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
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