Ягр сделал 6-ю передачу в чемпионате Чехии. 52-летний форвард набрал 10 очков в 25 матчах сезона

Яромир Ягр сделал шестую результативную передачу в сезоне чемпионата Чехии.

«Кладно », владельцем которого является 52-летний нападающий, обыграл «Оломоуц» (7:3) в матче регулярного чемпионата.

Во втором периоде Яромир Ягр отметился результативной передачей, которая стала для него шестой в этом сезоне.

Также в этом матче он нанес два броска по воротам и провел на льду 11:34 (0:49 – в большинстве).

В общей сложности в нынешнем чемпионате Ягр набрал 10 (4+6) очков в 25 матчах.