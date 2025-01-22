Ягр продаст 80% акций «Кладно» бизнесмену Драстилу (Kladenský deník)

Яромир Ягр продаст 80% акций клуба «Кладно».

30 января состоится пресс-конференция, на которой Ягр и бизнесмен Томаш Драстил расскажут о начале процесса изменения структуры собственности клуба. Об этом сообщается на сайте команды.

По данным Kladenský deník, на данный момент подписано соглашение о будущем контракте, согласно которому Драстил получит 80% акций клуба, Яромир Ягр сохранит за собой оставшиеся 20%.

52-летний нападающий и владелец «Кладно » набрал 11 (4+7) баллов в 26 матчах сезона.

Ранее стало известно , что этот чемпионат станет для игрока последним в карьере.